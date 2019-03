Huub Stevens droht ein irrer Schalke-Endspurt - Relegation und Pokalfinale? "Darauf habe ich keinen Bock"

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an - vor allem dann, wenn man es mit dem FC Schalke 04 zu tun hat. Davon kann Huub Stevens ein Lied singen, der mit den Königsblauen vom UEFA-Cup-Sieg 1997 bis hin zu seiner unrühmlichen Entlassung 2012 sämtliche Aufs und Abs miterlebt hat. Aktuell befindet sich der Niederländer nach dem Tedesco-Aus in seiner dritten Amtszeit als Coach der Schalker. Und erneut steht ihm eine Phase der Extreme bevor.

Stevens: "Ins Pokalfinale würden wir gerne einziehen, aber das andere brauchen wir nicht"

BVB-Spieler Guerreiro tritt auf Taube: Vogel sorgt für Spott in Dortmund - So reagiert das Netz

Trotz der angespannten Situation sei der erfahrene Übungsleiter aber ein Stück weit gelassen, weil er wisse, was jetzt gefragt sei. "Wir als Trainerteam versuchen alles. Ausführen müssen es die Spieler", so Stevens. In den kommenden Wochen geht es für S04 darum, die Balance zu finden. "In dieser Situation darf man nicht in Angst verfallen. Gleichzeitig darf man nicht überheblich sein. Ich hoffe, das haben alle verstanden", erklärt der 65-Jährige.