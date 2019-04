Stevens über Schalke-Probleme und Bentaleb-Suspendierung: "Ich kann und darf nicht alles ehrlich sagen"

Nicht nur die Bentaleb-Degradierung fliegt Stevens um die Ohren

Im Zusammenhang mit Bentalebs vorheriger Degradierung wollte er es nicht als Entschuldigung für dessen Fehlen am Spieltag im Stadion gelten lassen, dass der Algerier bei seiner schwangeren Frau gewesen sein soll. „Ich habe irgendwo gelesen, dass Nabil nach eigener Aussage bei seiner Frau im Krankenhaus war. Das Spiel war Samstag. Wir haben Nabil am Sonntag gefragt, wie es seiner Frau geht. Da war alles in Ordnung“, erläuterte er: „Die Frau kam am Mittwoch ins Krankenhaus und die Kinder kamen glücklicherweise gesund am Donnerstag auf die Welt.“ Bentaleb war Vater von Zwillingen geworden.