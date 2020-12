Frust und Zweckoptimismus: So reagiert Trainer Huub Stevens auf die Schalke-Pleite

Mit einer Mischung aus Enttäuschung, Trotz und Zweckoptimismus hat Interimstrainer Huub Stevens auf die 0:1-Heimpleite von Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld reagiert. "Wir haben alles gegeben, aber nicht das Quäntchen Glück gehabt und Fehler gemacht", meinte der Niederländer, der das Amt am Freitag für zwei Spiele vom entlassenen Manuel Baum übernommen hatte , bei Sky. Stevens wirkte bei seinen Ausführungen betont ruhig, auch wenn es in seinem Inneren anders ausgesehen haben dürfte.

Stevens beschwört Teamgeist bei S04

So meinte er beim Blick auf den entscheidenden Gegentreffer von Fabian Klos, bei dem weder Salif Sané noch Bastian Oczipka entscheidend störten und zu weit weg vom Torschützen waren: "Sie verlassen sich aufeinander - aber sie müssen selbst die Initiative ergreifen." Gleichzeitig beschwor Stevens den Teamgeist beim FC Schalke: "Wir können aus dieser Situation nur raus, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen. Du kannst jetzt nicht aufgeben, man muss immer kämpfen, immer weiter", sagte Stevens. Nur gemeinsam könne man die Probleme bei S04 lösen. "Was mir jetzt noch Hoffnung gibt, ist, dass wir es miteinander tun werden. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du es nicht gemeinsam tust, dann schaffen wir es erst recht nicht", so die Schalke-Legende.