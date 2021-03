Nach 48 Jahren Vorstandsarbeit in Barsinghausen: Bernhard Schwabe zieht Schlussstrich 

Es gibt Dinge im Leben, die ändern sich nie. Bernhard Schwabe lebt in Barsinghausen noch im selben Haus, in dem er vor 70 Jahren das Licht der Welt erblickte. Eine große Veränderung wird für ihn aber am 25. März eintreten, wenn der HV Barsinghausen seine neue Führungsspitze wählt. Dann gehen für Schwabe 48 Jahre Vorstandsarbeit im Handballsport zu Ende.

Dass sich Zeiten ändern, verdeutlicht eine Reise in Schwabes Kindheit. „Da gab es für uns nur auf den Sportplatz oder in den Wald gehen“, sagt er. Sport war neben der Schule die einzige Freizeitbeschäftigung. „In der ganzen Straße gab es zwei Fernsehapparate, und da lief nur ARD.“ Man habe gesünder gelebt, sich viel mehr bewegt. Neben Handball standen Fußball, Faustball, Turnen und Leichtathletik auf dem Programm. „Damals musste auch keiner Kondition bolzen vor der Saison, die hattest du einfach.“

Selbst gespielt hat Schwabe bis 1976, mit dem TSV Barsinghausen schaffte er es bis in die Oberliga. Danach rückte das Familienleben in den Mittelpunkt – und immer mehr Ehrenamtsaufgaben. Beim TSV kam er 1973 in den Vorstand und wurde später Spartenleiter, nach der Gründung des HV Barsinghausen kümmerte sich der Calenberger als Vorstand Spieltechnik unter anderem um den Spielbetrieb. Nicht nur im Wettkampf hat sich viel getan in den zurückliegenden fünf Dekaden. „Damals war das Hauptaugenmerk die Feldsaison, in der Halle wurde alles viel schneller und athletischer“, sagt Schwabe.

Das Urgestein hat den Handball in Barsinghausen geprägt. „Was Bernhard Schwabe für die Menschen und das Ehrenamt geleistet hat, sucht seinesgleichen“, sagt Harald Schieb, früher Handballer am Deister und heute Vizepräsident beim Handball-Verband Niedersachsen. „Wenn es eine Hall of Fame in der Glück-Auf-Halle gäbe, müsste er aufgenommen werden. Da kann man nur Danke sagen.“

Gelingt die Überraschung in Keltern? TKH will vorletzten Platz verlassen

Auf in die Play-offs? Hannover United will sich in Hamburg für das letzte Jahr belohnen

Jeden Spieltag in der Halle

Viele Jahre später sollte die wohl schwierigste Entscheidung seiner Funktionärslaufbahn auf ihn zukommen: Die Abspaltung vom TSV Barsinghausen und Gründung des HV Barsinghausen anno 2012. „Das war für mich sehr schwer. Ich bin ja mit vier Jahren in den TSV eingetreten und nach wie vor Fördermitglied“, sagt Schwabe. Doch die finanziellen Probleme ließen den Handballern keine Wahl, wenn sie nicht wieder von ganz unten anfangen wollten. „Wir wären hinten runtergefallen“, sagt er. Aus den 22 Gründungsmitgliedern des HVB sind mittlerweile mehr als 400 geworden. „Dass es dann so geflutscht hat, damit konnte man nicht rechnen“, sagt der 70-Jährige.

Wie viel Gutes nicht nur der Handball ihm, sondern besonders auch er dem Handball bereitet hat, merkt Schwabe, wenn er in Barsinghausen im Zentrum die Marktstraße langgeht. „Wer da alles grüßt... da kann ich nicht so viel falsch gemacht haben“, sagt er. Die HVB-Jugendwartin Johanna Baumgarten kann das nur bestätigen. „Bernhard ist in allem, was er tut, so verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk“, sagt sie. „Er ist jeden Spieltag in der Halle, egal ob erste Herren oder weibliche D-Jugend. Ich kenne niemanden, der im ehrenamtlichen Bereich 24/7 ansprechbar und arbeitswillig ist – außer Bernhard Schwabe“, sagt Baumgarten, die als Spielerin in der Landesliga für den MTV Großenheidorn am Ball ist.

Der Abschied rückt immer näher

Schade findet Schwabe, dass die Freundschaft zum Berliner Verein SV Buckow auch bedingt durch die Verschiebungen der Saisonfenster irgendwann verloren gegangen ist. Zweimal im Jahr ging es früher mit der Barsinghäuser Jugend in die Hauptstadt. Außerdem organisierte er Zeltlager, an denen mehr als 80 Kinder teilnahmen. In seiner Funktionärslaufbahn ist der zweifache Vater, dessen Tochter und Sohn selbstredend auch Handball gespielt haben, von Kugelschreiber und Bleistift über die Schreibmaschine bis zum Computer gekommen. „Als wir unsere ersten Turniere mit 80 Jugendteams organisiert haben, habe ich alles noch über den Großrechner in der Firma machen müssen“, sagt er. „Heute werden die Spiele unserer D-Jugend online übertragen. Da muss man sich mit entwickeln.“

Nun rückt der Abschied immer näher. Gewiss tue das Ende im Vereinsleben während einer Pandemie weh. Schwabe wird seine Ehrenamtsarbeit vermissen, er könne sich schwer vorstellen, ein Wochenende ohne den Sport zu verleben. Und natürlich wird man ihn mit seiner Frau Monika noch in der Glück-Auf-Halle sehen, die sie mal als ihr zweites Wohnzimmer bezeichnet haben. Als Nachfolger würden sich am 25. März junge und kompetente Kandidaten zur Wahl stellen. „Ich wünsche ihnen alles Gute, viel Erfolg und eine genauso schöne Zeit, wie wir sie hatten“, spricht Schwabe auch für seine scheidenden Mitstreiter aus der Führungsriege. Und insgeheim hofft er auf viele Nachfragen des neuen Vorstandes. „Da wäre ich nicht böse“, sagt er lachend. „Dann merkt man ja auch, dass man etwas richtig gemacht hat.“ „Etwas“ ist nach 48 Jahren Vereinsarbeit hoffnungslos untertrieben – einen Bernhard Schwabe wird es nie wieder geben, weder in Barsinghausen noch woanders.