Erleichterung beim HV Barsinghausen: Bereitschaft für Engagement im Vorstand ist da

Ein Jahr voller Herausforderungen steht vor seinem Ende, und auf den HV Barsinghausen kommt bis zum Frühjahr eine weitere hinzu. Als mit Gerd Köhler, Bernhard Schwabe, Marc Brandes und Benjamin Köhler kürzlich die vier Hauptprotagonisten aus dem Vorstand ankündigten, bei der nächsten Jahresversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen, ging so manche Augenbraue hoch am Deister – häufig gefolgt von einem sorgenvollen Stirnrunzeln. Mittlerweile spricht beim HVB jedoch vieles dafür, dass sich genug potenzielle Nachfolger finden werden, sobald eine Versammlung wieder möglich ist.

„Wir sind überwältigt, wie viele bei uns Interesse daran haben“, sagt Jugendwartin Johanna Baumgarten, die zusammen mit Julian Frädermann und Inga Neumeister die Koordination des „Projekts Führungsfindung“ übernommen hat. Dem Angebot eines Online-Meetings, bei dem die bestehenden Strukturen und die anfallenden Aufgaben vorgestellt wurden, waren 30 Mitglieder gefolgt – mit so vielen interessierten Anwärtern auf die zu vergebenden Vorstandsposten hatten sie in Barsinghausen nicht gerechnet.

„Das kann eins zu eins gar nicht ersetzt werden. Wir wollen diese Arbeit aber auf viel mehr Schultern verteilen, um zukunftstauglicher zu werden und noch mehr Mitglieder in die Vereinsarbeit zu integrieren“, sagt Baumgarten. Im Idealfall sollen die 30 Teilnehmer der Besprechung in ihre Mannschaften oder auch die Elternschaft bei den Jugendteams gehen, ihr Wissen verbreiten und dadurch bis zum nächsten Treffen am Dienstag vielleicht noch ein paar potenzielle Kandidaten mehr motivieren.

Zukunft des Vereins liegt Mitgliedern am Herzen

Natürlich wurden einige Personen aus dem Verein, die über IT- oder Finanzwesenerfahrung verfügen, gezielt vom HVB angesprochen, um sich der Gruppe anzuschließen. Der Großteil der Interessenten ist jedoch dem Aufruf der Calenberger gefolgt und hat sich gemeldet, um die Zukunft des Klubs zu sichern. „Mit dem Meeting haben wir einen Prozess angestoßen, erste Arbeitsgruppen haben sich bereits gebildet“, sagt Baumgarten. „Es sieht wirklich gut aus.“ Insbesondere in einer Zeit, in der viele Menschen gewiss andere Probleme und Sorgen haben, als in ihrem Sportverein, bei dem sämtliche Aktivitäten ruhen, notgedrungen und spontan ehrenamtlich Initiative zu ergreifen, kann die Resonanz nur als Erfolg gewertet werden.