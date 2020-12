Hwang nach Corona-Infektion: "Sieben Tage fast tot gewesen" - Klostermann bald zurück

"Sieben Tage fast tot gewesen"

Auch Hee-chan Hwang wird in den verbleibenden 20 Tagen des aktuellen Jahres nicht mehr zum Zug kommen. Der Südkoreaner hatte sich in der vergangenen Länderspielpause mit Covid-19 infiziert. Die Erkrankung verlief beim 24-Jährigen nicht ganz so glimpflich wie bei seinem Kollegen Amadou Haidara, der nach der ersten Länderspielpause positiv getestet worden war. „Bei ihm bauen wir die Belastung schrittweise auf, weil er schon starke Symptome hatte“, erklärt der Trainer. Noch laboriere er an den Folgen. „In den ersten sieben Tagen sei er fast tot gewesen, hat er mir gesagt. Wir müssen einfach aufpassen. So etwas kann gefährlich für das Herz sein." Ebenfalls coronabedingt fällt Neuzugang Lazar Samardzic aus. Er befindet sich seit Sonntag in häuslicher Quarantäne. Aktuell gehe es dem 18-Jährigen allerdings gut.