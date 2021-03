Strenge Hygieneregeln, starke Gegner: TuS Vinnhorst fiebert der Aufstiegsrunde entgegen

Der TuS hat eine absolute Hammergruppe erwischt. Außer Hagen lauten die Gegner Eintracht Hildesheim, HC Empor Rostock, 1. VfL Potsdam, MTV Braunschweig und TuS Spenge. In der zweiten Siebenergruppe spielen die Teams aus dem Süden. Jeweils die ersten vier kommen in die K.o.-Runde. Die vier Sieger der Überkreuzvergleiche (Erster A gegen Vierter B, Zweiter A gegen Dritter B, usw.) ermitteln in zwei Finalspielen die beiden Aufsteiger und qualifizieren sich gleichzeitig für den DHB-Pokal in der Spielzeit 2021/22. Alle K.o.-Runden werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am 13. Juni stehen die beiden Aufsteiger fest.

“Wir haben viele Berufstätige, da ist es gut, wenn wir nicht so weite Fahrten haben”

Der erste Spieltag der Gruppen findet bereits am Wochenende nach Ostern (10./11. April) statt, die Vinnhorster haben dann allerdings noch spielfrei. "Das ist auch der einzige Vorteil. Aber es gibt uns noch eine Woche Extrazeit", sagt Dominikovic. Umso enger getaktet ist der Spielplan in der Folge bis zum 15./16. Mai mit einer abschließenden Englischen Woche. Zumindest die Auslosung hat es gut gemeint, da man am 24./25. April in Hildesheim antritt und sich die weite Fahrt nach Rostock spart.

Den früheren DDR-Meister erwartet der TuS am 1. Mai in eigener Halle. Zur Freude der Trainers: “Wir haben viele Berufstätige, da ist es gut, wenn wir nicht so weite Fahrten haben.” Das könnte ein kleiner Vorteil sein, da es in Gegensatz zur normalen Punkterunde keine vermeintlich leichten Gegner gibt. Braunschweig und Spenge wollen im Falle eines Falles offiziell zwar nicht aufsteigen, “aber es verfolgen alle ihre Ziele. Leichte Gegner gibt es nicht”, warnt Dominikovic.