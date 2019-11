Hyrox in Leipzig: Spaß, Schweiß und Weltrekorde im Crossfit-Wettbewerb

Leipzig. Der Crossfit-Wettbewerb „Hyrox“ war am Samstag zu Gast in Leipzig und verwandelte die Halle 5 des Messegeländes in das reinste Paradies für Fitness-Freaks. Über 1000 positiv verrückte Athleten, mehr als 100 hoch motivierte Helfer und gleich drei neue Weltrekorde, sind das Resümee des Wettbewerbs in der Messestadt. Ein weiteres Fazit: „Gerne wieder. Es macht jedes Mal richtig Bock!“ Das Zeugnis stellte der ehemalige Rennkanute und Weltmeister im Zweier-Canadier Stefan Holtz der Competition aus.

„Holtzi“ und sein Partner Federico Lentini sind bei den Herren-Doubles angetreten und haben ihre Zielzeit von 1:03 Stunden nur knapp verfehlt. Mit einem soliden sechsten Platz in der Gesamtwertung und einer Zeit von 1:04:13 Stunden können die beiden Leipziger dennoch sehr zufrieden sein. Denn unterboten wurden sie ausschließlich von wahren Ausnahmeleistungen. So haben Lukas Fröhner und Max Flade unter dem ironischen Team-Namen „Die Hobbysportler“ mit nur 56:05 Minuten (und damit um genau vier Sekunden) einen neuen Weltrekord in der Kategorie von Holtz und Lentini aufgestellt.

Favoritensiege bei den Profis

Die Leipziger sind übrigens als „David und Goliath“ angetreten. Der knapp über zwei Meter große Hüne Holtz als David, der fast zwei Köpfe kleinere Lentini als Goliath – klar. „Die Workouts haben wir geil gemacht, beim Laufen müssen wir uns beim nächsten Mal noch verbessern. 1:03 Stunden bleibt das Ziel“, so der ehemalige Kanute. Die beiden haben Biss, wollen gemeinsam noch bei weiteren Hyrox-Wettkämpfen teilnehmen. „Ich werde dran arbeiten, auch hier Weltmeister zu werden“, scherzt Holtz. Dass der Zug abgefahren ist, weiß der inzwischen 38-Jährige natürlich. Die junge Konkurrenz im Crossfit schläft nicht.

Kraftsport und Laufen: Das HYROX Event zu Gast in Leipzig

Bei den Männern in der Pro-Kategorie setzte sich zum Beispiel - wie auf den meisten Hyrox-Wettkämpfen im vergangenen Jahr auch schon - Tim Schröder mit einer Zeit von 1:01:07 Stunden durch – konnte seinen eigenen Rekord damit aber nicht knacken. Eine weltweite Bestmarke stellte dafür Anika Seefeld bei den Damen ein. Sie kam nach 1:07:47 Stunden ins Ziel und damit fast vier Minuten vor der Drittplatzierten Susann Barkawitz. Gegen eine solche Bestleistung konnte die ehemalige Weltspitze im Flossenschwimmen nicht ganz mithalten. Den dritten Weltrekord stellte am Sonnabend Elisabeth Sarah Kholti ein. Sie schaffte die Pro-Kategorie der Damen in 1:07:58 Stunden und kam damit knappe fünf Minuten vor der gesamten Konkurrenz ins Ziel.

Alle Ergebnisse des Hyrox Events in Leipzig gibt es unter www.hyrox.com/rankings