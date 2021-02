Ex-Schalke-Profi Ibrahim Afellay beendet Karriere: "Das, was ich wollte, war nicht dabei"

Ibrahim Afellay setzt einen Schlussstrich unter seine Karriere als Profi-Fußballer. Wie der frühere Profi des FC Schalke am Sonntagabend in der Sendung "Studio Voetbal" des Senders NOS bekannt. "Man weiß, dass der Moment früher oder später kommt. Es kamen einige Dinge und ich hätte gerne noch ein Jahr weitergemacht, aber nicht um jeden Preis. Das, was ich wollte, war nicht dabei. Es ist gut so", sagte der 34-Jährige.

"Ich hatte schon eine ganze Weile im Kopf, was ich wollte und vor allem, was ich nicht wollte. Letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen und ich habe meinen Frieden damit", sagte der 34-Jährige, der für S04 in der Spielzeit 2012/2013 insgesamt 15 Spiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League absolvierte.