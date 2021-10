Ibrahimovic mit Eigentor und Treffer zum Sieg: AC Mailand erobert Platz eins in doppelter Überzahl

In der Serie A gibt es einen neuen Spitzenreiter. Die AC Mailand zieht vorerst mit einem 4:2 (2:0)-Sieg beim FC Bologna am SSC Neapel vorbei. Dem alten Tabellenersten würde am Sonntagabend aber bereits ein Remis im Duell mit der AS Rom reichen, um wieder Platz eins zu übernehmen. Für Milan verlief die Partie am Samstagabend im nur 200 Kilometer entfernten Bologna turbulent mit insgesamt sechs Treffern und zwei Roten Karten.

