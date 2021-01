Ibrahimovic wird tragischer Held: AC Mailand fliegt gegen Stadtrivale Inter aus dem italienischen Pokal

Sonst oft gefeiert, wurde Zlatan Ibrahimovic für die AC Mailand am Dienstagabend zur tragischen Figur. Im Viertelfinale der Coppa Italia stand für Milan das "Derby della Madonnina" gegen Stadtrivale Inter an. Und während Ibrahimovic seinen Klub in dem Prestigeduell im ersten Durchgang zunächst in Führung schoss, leitete er mit einem Platzverweis in der zweiten Hälfte die Niederlage gegen Inter ein. Die Nerazzurri zogen dank eines Last-Minute-Siegtreffers von Christian Eriksen mit 2:1 ins Halbfinale ein.

Anzeige