LA Galaxy verpflichtet Ersatz für Zlatan Ibrahimovic: Ex-Leverkusener Chicharito wechselt in die USA

Bericht: BVB steigt in Transfer-Rennen um Emre Can ein - DFB-Star will Juventus Turin verlassen

Chicharito tritt großes Erbe an

Nach nur einem halben Jahr ist das Kapitel in Spanien für Chicharito damit bereits wieder beendet. Beim FC Sevilla kam der Angreifer in der laufenden Spielzeit auf neun Liga-Einsätze, stand jedoch lediglich ein Mal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. In der amerikanischen MLS soll er nun die Lücke, die der Abgang von Zlatan Ibrahimovic hinterließ, schließen und tritt dabei in große Fußstapfen. Denn der Schwede, der seinen Abschied aus Amerika mit einem außergewöhnlichen Tweet verkündete, schoss in 52 Spielen in der MLS 56 Tore für LA Galaxy.