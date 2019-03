Icefighters-Chef Krüll und Coach Gerike im Interview: "Die Konstanz hat gefehlt"

Leipzig. In den am Freitag startenden Pre-Playoffs gegen Duisburg beginnt für Eishockey-Oberligist Exa Icefighters Leipzig die entscheidende Phase der Saison. Dass Kapitän Florian Eichelkraut nach einem Schultergelenkbruch im letzten Hauptrundenspiel bei den Hannover Indians (1:2) für den Rest der Saison ausfällt, ist nach der Verletzung von Michal Velecky eine weiteres Handicap. Icefighters-Geschäftsführer André Krüll, 49, und Trainer Sven Gerike, 42, sprechen im Interview über die erste Saison im Kohlrabizirkus und was in den Playoffs möglich ist.

Was haben Sie im ersten Moment gedacht, als Sie die Diagnose von Florian Eichelkraut erfahren haben?

Gerike: Das sind Nachrichten, die man nicht gerne hört. Eichi gehört zu den Spielern, die man ungern ersetzen möchte. Aber der nächste Gedanke ist gleich: Wie können wir das Problem lösen. Die Devise bleibt wie immer, wenn Spieler ausfallen – wir konzentrieren uns nicht darauf, wer fehlt, sondern auf die Spieler, die da sind.

Platz acht nach der Hauptrunde, nun die Pre-Playofffs. Ist das das Maximum, was bisher möglich war?

Gerike: Offensichtlich nein. Wir haben zu viele Punkte wegen unnötiger Niederlagen liegenlassen. Die Konstanz hat gefehlt. Wenn ich nur an das erste Spiel in Braunlage denke.

Eine Frage der Einstellung?

Gerike: Im Mannschaftssport ist es immer eine mentale Frage. Ob zu locker oder zu verkrampft, das Ergebnis ist immer gleich. Wenn einer aus der Reihe aus dem Puck einen Würfel macht, bis du als Mitspieler trotzdem auf den angewiesen. Dann kommt der Pass schlecht. Es ist komplizierter als einfach nur zu sagen: Einstellungsfrage. Aber ja, es waren Unterschiede zu sehen zwischen Top-Spielen wie gegen Tilburg und Hannover und einigen Partien wie gegen Erfurt oder Braunlage. Es liegt auch am Gegner. Wenn der mitspielen möchte, ist es immer einfacher, als wenn er destruktiv das Spiel zerstören will.

Im Zelt in Taucha haben die Icefighters mehr Spiele gewonnen. Welche Rolle hat der Umzug in den Kohlrabizirkus gespielt?

Gerike: Es war halt alles neu. Es begann mit der Niederlage auch unglücklich. Mit der gleichen Truppe wie letztes Jahr hätten wir auch ähnlich viele Punkte geholt. Es lag nicht an der Spielstätte.

Hat sich der Umzug trotzdem gelohnt?

Gerike: Natürlich. Der Kohlrabizirkus ist ein megageiles Stadion mit einer tollen Atmosphäre. Das Zelt hatte etwas eigenes und auch eine andere Lautstärke. Aber ich bin sehr glücklich mit dem neuen Umfeld, die Mannschaft ist es auch. Krüll: Es ist dabei, sich zu lohnen. Im Zelt war es eine schöne Zeit, es war unsere Retter-Bude, aber es war nichts mit Zukunft. Dass im Kohlrabizirkus noch viel passieren muss, das ist völlig klar.

Was muss, was wird passieren?

Krüll: Das Eis wird bis Ostern bleiben. Es gibt Umbaupläne, vor allem was Flucht- und Rettungswege betrifft. Klar ist, dass in den nächsten Jahren massive Veränderungen kommen.

Wie waren die Reaktionen der Konkurrenten auf die neue Spielstätte?

Krüll: Die meisten haben uns gratuliert, die meisten finden es eine super Location. Viele sagen auch, da kann man noch mehr draus machen. Ich sage, es gibt kein schöneres Eisstadion in der 2. und 3. Liga.

Und die Fans?

Gerike: Der Rückhalt der Fans war grandios – gerade bei Niederlagenserien. Im geliebten Internet werden oft Spieler und Trainer verteufelt und an den Pranger gestellt. Das gibt‘s bei uns nicht, da sind wir ein bisschen eine Insel.

Ist bei den Betriebskosten Unterstützung in Sicht?

Krüll: Es gibt noch keine Zusagen. Wir haben es am Anfang angesprochen, den ersten Schritt aber selbst gemacht.

Wie sieht es überhaupt mit den Kosten aus?

Krüll: Die Abrechnung steht noch aus. Bei den Zuschauern haben wir pro Spiel 300 mehr als letzte Saison, liegen aktuell bei 1647 im Schnitt. Bei den Sponsoren haben wir ein Wachstum von 20 Prozent.

Welche Schulnote würden Sie der Spielzeit der Icefighters bisher geben?

Gerike: Ich tue mich schwer mit so einer endgültigen Ziffer. Es war okay. Ich weiß nicht, ob es okay als Schulnote gibt. Krüll: Für mich ist es eine klassische 3.

Was geht gegen Duisburg?

Gerike: Wenn du die Spieler vergleichst, gibt es keinen Unterschied. Aber seit 2016 (als Achter setzte sich Leipzig damals gegen den Ersten Duisburg durch, d.R.) haben wir ein gutes Gefühl. Aber für die Playoffs gilt: Was vorher war, ist Schall und Rauch. Es sind Friss-oder-Stirb-Spiele. Und wir haben echte Playoff-Charaktere im Team.

Was zeichnet einen Playoff-Charakter aus?

Gerike: Spieler, die in ihren Leistungen nicht zu extrem ausschlagen. Und du brauchst Jungs mit positiver Playoff-Erfahrung, die haben wir. Krüll: Die hat Duisburg aber auch. Es ist entscheidend, wie du in die Duelle gehst. Gegen Sonthofen letzte Saison waren wir fast weg, dann kegeln wir die raus. Wir haben uns von keiner Niederlage aus dem Tritt bringen lassen. Da haben wir gezeigt, dass wir eine Playoff-Mannschaft sind. Gerike: Wir müssen halt schauen, dass am Freitag so viele wie möglich fit sind. Und in den Playoffs ist immer alles möglich. Interview: Uwe Köster, Frank Schober

