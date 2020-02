Icefighters wollen in Hannover den Playoff-Einzug perfekt machen

Leipzig. Nach sechs Siegen in Serie stehen die Icefighters Leipzig dicht vor dem Einzug in die Playoffs und würden somit ihr Saisonziel für die Hauptrunde erreichen. Zwei Punkte fehlen den Sven-Gerike-Cracks noch, um dort hinzukommen, was ihnen im Vorjahr verwehrt blieb. Schon am Freitagabend bei den Hannover Scorpions könnten diese eingefahren werden.

Rückblick: Im ersten Kohlrabizirkus-Jahr scheiterten die Messestädter in den Pre-Playoffs an Duisburg im entscheidenden Match in der Overtime. Zurück zum Jetzt: Spätestens am Montag sollten die Icefighters wieder zu Deutschlands besten 16 Oberligisten zählen. Vier Spiele stehen noch – das Gastspiel in Hannover eingerechnet – in der Hauptrunde aus, die am 1. März zu Ende geht.

Nach bisher vierzig Spielen stehen die Eiskämpfer aussichtsreich gar auf Platz vier. Das würde das Heimrecht im Playoff-Achtelfinale bedeuten, welches nach einem freien Wochenende erst am 13. März starten wird. Für das mögliche Heimrecht zählen weiter, auch nach der aktuellen Erfolgsserie, nur Siege. Nur ein Pünktchen hinter den Sachsen lauern die Hannover Indians.