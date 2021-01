Icefighters: Heimspiel gegen Erfurt abgesagt, schwere Verletzung von Hofverberg

Fußbruch bei Esbjörn Hofverberg

Damit nicht genug der Hiobsnachrichten. Es gibt unerfreuliche Nachwehen der 0:4-Niederlage der Icefighters vom Sonntag gegen die Saale Bulls Halle. Kurz nach dem vierten Gegentreffer hatte sich Leipzigs Routinier Esbjörn Hofverberg bei einem Zweikampf verletzt und musste nach dem Spiel ins Elisabeth-Krankenhaus gebracht werden. Dort gab es dann die bittere Diagnose: Fußbruch. Am Dienstag wird Hofverberg operiert.

Die IceFighters Leipzig verlieren das Derby gegen Halle deutlich: Am Ende musste man sich 0:4 gegen die Saale Bulls geschlagen geben. ©

Es ist nach Erek Virch ein weiterer Ausfall in der Verteidigung der Leipziger. „Unserem Oldie drücken wir natürlich alle Daumen, dass die Heilung gut verläuft und er schnell wieder fit wird. Die Begleitumstände sind natürlich auch bescheiden. Erek Virch hat auf die Zähne gebissen und ist definitiv nochmal für ein paar Tage raus. Dazu jetzt die Verletzung von Esa“, sagte Coach Sven Gerike und kündigte mögliches schnelles Handeln an: „Eigentlich wollten wir in dieser Saison keine weiteren Verpflichtungen mehr vornehmen. Aber vielleicht kommen wir nicht mehr drumherum.“