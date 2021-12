IceFighters Leipzig auf Platz vier - viele Meilensteine 2021 und ein starkes Team

Leipzig. Das intensive Jahr für die Exa IceFighters ist am Donnerstag mit einem überzeugenden Auswärtssieg in Hamburg zu Ende gegangen. Das direkte Duell um Platz vier gewannen die Leipziger 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) – schon am Sonntag (18 Uhr) erfolgt gegen Diez-Limburg der Start ins neue Jahr.

„Bin stolz auf die Arbeit der Jungs“

Als historisches Datum geht zudem der Stadtratsbeschluss über den Kauf der Kohlrabizirkus in die Annalen des Clubs ein. Jener sicherte den Eiskämpfern eine dauerhafte Heimspielstätte. Auf ein solches Fundament lässt sich freilich auch sportlich bauen. So startete Gerike im Sommer mit starken Kufencracks und einer kernigen Truppe hinterm Team neu durch. „Wir haben uns angeschaut, wie wir die Mannschaft verändern müssen, wenn wir in der Liga eine Rolle spielen wollen“, so der 44-Jährige.