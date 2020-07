IceFighters Leipzig: Eiszeit im Leipziger Kohlrabizirkus

Möglicherweise blauäugig

Spricht man mit Michael Klemmer, ist der Fall sonnenklar. „Es gibt den Mietvertrag mit der Eisarena GmbH, die hat Miete zu bezahlen für die Fläche, die ihr zur Verfügung gestellt wurde. Im ersten Jahr wurden wegen der Investitionskosten und weil die Förderung von der Stadt noch nicht da war, 50 Prozent der Miete erlassen. Bekommen habe ich jedoch nur die Hälfte von der Hälfte. Ständig wurde erzählt, sie würden eine Förderung von der Stadt bekommen. Aber nichts ist passiert.“ Im Sommer 2019 habe die GmbH deshalb die erste Kündigung erhalten. „Dann wurden wir wieder hingehalten mit irgendeinem Konzept. Ich habe gesagt, okay, wir halten die Füße still, seht zu, dass ihr den Laden in Gang bekommt. Dann begann die Saison 2019/2020. Ab da war von der Eisarena GmbH für uns niemand mehr erreichbar“, erzählt Klemmer. „Statt auf die Idee zu kommen, einen Vergleich anzustreben, hat man sich entschlossen, gar keine Miete mehr zu bezahlen.“ Für den Vicus-Boss liegt der Schwarze Peter „eindeutig bei der GmbH“.

Komplett verfahrene Situation

Es gibt Gespräche

Klar scheint: Niemand will der Totengräber des Eissports in Leipzig sein. Und da kommt die Stadt Leipzig ins Spiel. Am offensivsten geht Michael Klemmer damit um. „Es gibt von uns Vorschläge an die Stadt. Aber ohne Förderung geht es nicht. Die Lösung ist einfach. Wir müssen schauen: Was kann der Verein an Miete zahlen? Kann Schulsport dazu kommen? Was können die Icefighters reell an Miete zahlen? Das sind die wirtschaftlichen Knackpunkte.“ Wenn die gelöst würden, dann gebe es eine Überlebenschance. „Theoretisch müsste die Fläche von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß nicht, ob das politisch darstellbar ist“, sagt Klemmer noch.