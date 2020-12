Icefighters Leipzig feiern Premierensieg im Kohlrabizirkus über Herne

Leipzig. Der Herner EV war das letzte ungeschlagene Team im Kohlrabizirkus. In vier versuchen vor Publikum gelang es den Icefighters Leipzig nicht, aber am Freitagabend sollte die letzte Auswärts-Bastion fallen. Die Gerike-Cracks siegten mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) über den Tabellennachbarn.

Die Sachsen legten einen Blitzsstart hin. Während der ersten Überzahlgelegenheit gingen die Leipziger in Führung. Hannes Albrecht brachte die Scheibe zum Tor. Gästetorwart Jonas Neffin konnte nur in die Mitte abprallen lassen und Moritz Israel arbeitete im Slot den Puck über die Linie. Ein mustergültiger Powerplay-Angriff nach zwei Minuten. Mit dem 1:0-Vorteil im Rücken waren die Gastgeber im Kohlrabizirkus zunächst tonangebend.

Schlüsselszene bringt Vorentscheidung

Leipzig kam stark aus der Kabine, doch dieses Mal verhinderte Neffin den Einschlag. Nach einer „chaotischen Phase“, die Icefighters-Legende Jedrzeij Kasperczyk zwischenzeitlich konstatierte, schnupperte Herne am verdienten Ausgleich. Doch die Versuche gingen knapp am Tor vorbei oder Glatzel, der für eine kurze Zeit die Maske von Kollege Eric Hoffmann nutzen musste, hielt weiter stark. In der Drangphase der Gäste gab es noch zwei Leipziger Möglichkeiten. Bei einem guten Schuss von Connor Hannon hatte Neffin das Glück auf seiner Seite, aber bei einem stark herausgeholten und selbst verwandelten Penalty vom Leipziger-Topscorer Robin Slanina hatte er keine Chance. Das 2:0 kurz vor der zweiten Pause – ein wichtiger Treffer zu dieser Zeit! Denn auch im Schlussabschnitt war die Mannschaft von Danny Albrecht, Coach des Herner EV, am Drücker. Der Lohn ein glücklich abgefälschtes Tor bei doppelter Überzahl von Nils Liesegang.