Icefighters Leipzig gelingt fünfter Sieg in Folge

Herford/Leipzig. Sie kommen immer besser in Fahrt. Die Exa Icefighters Leipzig haben im dritten Saisonvergleich mit dem Herforder EV den zweiten Sieg eingefahren. Beim 5:4 (0:1, 3:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung haben die Eiskämpfer am Ende allerdings einen Punkt verloren. Die Sachsen kamen stark in das Match und übernahmen das Zepter mit vier Siegen in Folge war das Selbstvertrauen mächtig groß. Bereits nach 18 Sekunden klingelte es im Tor der Ice Dragons. Doch der Treffer von Hannes Albrecht wurde zurecht wegen hohen Stocks abgepfiffen. Dann der erste Tiefschlag. Nach einem Powerplay der Icefighters ließ sich Patrick Glatzel im Tor von Nico Schnell überraschen. Dessen harmloser Versuch bugsierte der Leipziger Torwart selbst über die Linie. Die 1:0-Führung der Gastgeber wie aus dem Nichts.

Trotz zahlreicher Chancen verpassten die Gerike-Cracks den Ausgleich. Im zweiten Drittel sah Glatzel zunächst nochmal unglücklich aus, als er beim 2:0 der Gastgeber von Garten durch die Beine in einer undurchsichtigen Situation das Nachsehen hatte. Die Sachsen steckten jedoch nicht auf und ließen sich von ihrem Spiel nicht abbringen. Nach einem Fehler der Herforder stand Robin Slanina frei vor dem Torwart und brachte seine Farben zurück ins Spiel. Dieser Treffer ließ Leipzig wieder mehr Oberwasser bekommen. Drei Minuten später konnte Michal Velecky einen Abpraller von der Bande verwerten. Das schnelle 2:2 war vollkommen verdient. Dann ein wichtiger Knackpunkt: Das kommende Geburtstagskind Patrick Glatzel hielt einen Alleingang von Björn Bombis bei eigener numerischer Überzahl – fast im Gegenzug netzte der Mann des Tages, Robin Slanina, nach Fehler von HEV-Goalie Kieren Vogel zur erstmaligen Icefighters-Führung ein. In das zweite Pause ging es dennoch mit einem Remis, weil der Schuss von Christophe Lalonde an Freund und Feind vorbei ins Tor ging. Auch in den letzten zwanzig Minuten das gleiche Bild. Leipzig lange tonangebend mit vielen Chancen, doch nur Connor Hannon (48.) traf.