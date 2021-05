IceFighters Leipzig: Gerikes Oberliga-Aufgebot fast komplett

Leipzig. Das ging fix: Der Boss der IceFighters Leipzig hat seine Kaderplanung fast abgeschlossen. Für die kommende Saison stehen bereits 19 Eiskämpfer im Aufgebot von Sven Gerike. Der 44-Jährige verlängerte unter anderem den Kontrakt mit Youngster Tim Heyter um ein weiteres Jahr – ungeachtet der Tatsache, dass der Verteidiger in der vergangenen Spielzeit auf nur sieben Einsätze kam. Der nachverpflichtete Neuzugang hatte sich ausgerechnet beim ersten Auswärtsspiel in Herne verletzt, laborierte infolgedessen an einer langwierigen Schulterverletzung, die ihm gleich doppelt zusetzte. Das bedeutete das vorzeitige Saisonaus.

