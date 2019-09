IceFighters Leipzig gewinnen Selbstvertrauen

Die Partie begann den Erwartungen entsprechend. „Wir waren überlegen und hatten die ersten Schüsse und Torchancen. Aber der Torhüter von Braunlage machte von Beginn an ein sehr gutes Spiel“, so Gerike. Ergo: Erstes Tor für die Gastgeber. Auch einen Penalty verwandelten die Falken eiskalt. Doch dann setzten sich die Leipziger in Szene. Hannes Albrecht, der „doppelte“ Ryan Warttig (darunter ein Penalty), Gianluca Balla, Ian Farrell, Erek Virch Dimitri Komnik und Damian Schneider trafen gegen die tapfer kämpfenden Hausherren. „Der Sieg in dem schnellen und fair geführten Spiel ging vollkommen in Ordnung“, resümierte Coach Gerike.