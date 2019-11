IceFighters Leipzig: Gewonnener Punkt bei Derby-Niederlage

Die Exa IceFighters Leipzig haben am Freitagabend in Halle bei der 3:4 (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen mit einem furiosen Schlussspurt immerhin einen Punkt geklaut und definitiv gewonnen. Bereits vor Spielbeginn gab es das erste Techtelmechtel: Halles Victor Knaub wollte Leipzigs Goran Pantic zum Fight herausfordern, doch der Leipziger ließ ganz cool die paar Faustschläge an sich abprallen. Auf der Tribüne zogen die IceFighters ihrerseits eine Show ab.