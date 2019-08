Icefighters Leipzig holen Deutsch-Kanadier Ian Farrell zurück

Leipzig. Am Dienstag, 9.30 Uhr, haben sich die Leipziger Exa Icefighters zu einem Fototermin in der Kabine versammelt. Dann ging die Tür auf und ein bekanntes Gesicht kam herein – Ian Farrell ist für ein Jahr beim Eishockey-Oberligisten zurück. Eine echte Überraschung, galt doch die Kaderplanung seit einigen Tagen als abgeschlossen.