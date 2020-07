IceFighters Leipzig in Bedrängnis - Keine Zulassung für die Oberliga

Leipzig. Diese Überraschung sitzt, und zwar so gar nicht im positiven Sinne! Die IceFighters Leipzig haben vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) keine Zulassung für die kommende Saison in der Oberliga Nord erhalten. Das teilte der Club am Mittwochvormittag mit. Vorausgegangen war eine Prüfung der einzureichenden wirtschaftlichen Unterlagen. Der negative Bescheid hat die Verantwortlichen kalt erwischt. Die Begründung des Verbandes sei "auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie, nur schwer nachzuvollziehen", hieß es.