IceFighters Leipzig in der Erfolgsspur – 6:2 gegen Krefeld!

Leipzig. Es war wahrlich eine Traumwoche für die Leipziger Eishockey-Cracks. Von möglichen 15 Punkten holten die Exa IceFighters Leipzig 14 und katapultieren sich vor schweren Wochen in die Tabellenspitze der Oberliga Nord. Beim zweiten Heimspiel in fünf Tagen gegen das Schlusslicht aus Krefeld gab sich die Mannschaft von Cheftrainer Sven Gerike keine Blöße und gewann deutlich mit 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Die Sachsen brauchten im Vergleich zum Sieg am Freitag in Herford ein wenig Zeit um in das Spiel zu kommen. Nach einer überstandenen Unterzahlsituation brachte Oldie Esbjörn Hofverberg (9.) die Leipziger in Front.

