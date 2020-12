IceFighters Leipzig in Quarantäne – bis Weihnachten keine Spiele mehr

Leipzig . Nun hat es auch die IceFighters erwischt. Nachdem am Donnerstag wegen des positiven Corona-Tests das Auswärtsspiel bei den Crocodiles Hamburg abgesagt und auf den 15. Januar 2021 verschoben wurde, wurde am Freitag nach zwei weiteren positiven Tests die Mannschaft des Eishockey-Oberligisten für zwei Wochen in Quarantäne geschickt.

Bedeutet konkret, dass das für Sonntagabend geplante Spiel bei den Rostock Piranhas ebenso wenig stattfinden kann wie das für Dienstagabend im Kohlrabizirkus angesetzte Match gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions. Auch die beiden Matches am vierten Adventswochenende (Herford, Rostock) müssen verschoben werden. Bitter für die Leipziger, die sich zuletzt in starker Form präsentierten und eine Serie von acht siegreichen Spielen in Folge hingelegt hatten. Erst am 25. Dezember darf die Mannschaft wieder trainieren. Theoretisch wäre der 26. Dezember mit dem Heimspiel gegen die Crocodiles Hamburg der nächste mögliche Spieltermin. Niemand weiß freilich, wie sich die Pandemie entwickelt und welche Regeln dann gelten.