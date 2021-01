IceFighters Leipzig kassieren zweite Niederlage gegen die Crocodiles Hamburg

Defensive zu vogelwild

Das Match knüpfte nahtlos an das Duell der Vorwoche an. Schnell, schön anzuschauen, wenig Strafen. Im ersten Drittel gab es sogar gar keine. Die Eiskämpfer verzeichneten zwar mehr Zeit in der gegnerischen Offensive, dort allerdings gelang zunächst wenig. Zur Pause konstatierte Stürmer Moritz Israel: „Wir müssen mehr Scheiben zum Tor bringen.“ Die Hanseaten machten genau das wesentlich besser. Patrick Glatzel musste mehrfach in höchster Not retten. Das verdiente 1:0 der Crocodiles konnte er jedoch nicht verhindern.