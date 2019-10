Icefighters Leipzig können wieder Derby: 6:2-Triumph gegen Halle

Leipzig. Die Handballer verloren im Pokal, RB Leipzig in der Champions League - aber die Kufencracks der Exa Icefighters halten in dieser Woche die Leipziger Sportlerehre oben. Der Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga Nord setzte der sieben Spiele lang andauernden Derby-Niederlagenserie ein Ende und schlug am Freitag die Saale Bulls Halle eindrucksvoll 6:2 (4:0, 1:1, 1:1). Das hat sich mancher Fan des selbsternannten Aufstiegsaspiranten anders vorgestellt.