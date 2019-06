Icefighters Leipzig: Michal Velecky verlängert für zwei Jahre

Leipzig. Die nächste Schlüsselposition ist unter Dach und Fach. Der Eishockey-Oberligist hat seine zweite und damit auch letzte Ausländerstelle vergeben. Wie in den letzten beiden Jahren wird das Duo Antti Paavilainen und Michal Velecky heißen. Letzterer hat seinen Vertrag kürzlich für zwei Jahre verlängert bei den Eiskämpfern. Ein Novum in der Geschichte der Icefighters. Vorher gab es noch keinen Kontingentspieler, der einen Vertrag für zwei Spielzeiten erhält. Coach Sven Gerike nennt die Gründe dafür: „Michal gehört zu den besseren Ausländern der Liga. Es sind nicht nur seine Statistiken, die uns zu dieser Überzeugung bringen. Es ist das Gesamtpaket. Egal ob in der Offensive, Defensive oder der Kabine – Michal ist ein Vorbild und Leader. Er passt mit seiner Arbeitsmoral perfekt zu unserem Team und in unser Umfeld.“