Icefighters Leipzig mit Auftaktniederlage gegen die TecArt Black Dragons

Leipzig. Die Eishockey-Oberliga Nord ist in die Saison voller Unsicherheiten gestartet und die Liga hat ihre erste Bewährungsprobe bestanden: Alle sechs Partien konnten wie geplant stattfinden. Für die Exa Icefighters Leipzig war es gleich eine doppelte Premiere, denn nach Lizenztheater, fehlender Spielstätte und dreiwöchigen Training in Crimmitschau und Halle konnten die Eiskämpfer endlich auf heimischen Eis im Kohlrabizirkus agieren. Vor, wie es die Corona-Maßnahmen verlangen, null Zuschauern setzte es für die Eiskämpfer eine 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)-Niederlage.

Icefighters vergeben Monsterchancen

Im zweiten Drittel wendete sich das Blatt. Die Thüringer kamen druckvoll aus der Kabine und gingen hoch verdient erneut in Front. Reto Schüpping stand in Überzahl goldrichtig und hob die Scheibe ins verwaiste Tor. Den Eiskämpfern gelang wenig. Der zuverlässigste Spieler hieß zu diesem Zeitpunkt Chaos. Erst Mitte der Begegnung fanden die Gastgeber zurück ins Match, doch Hubert Berger und Florian Eichelkraut vergaben die Monsterchancen zum Ausgleich kläglich, was beinahe Arnoldas Bosas kurz vor der zweiten Sirene bestrafte. Mit dem 1:2 sollte es in die letzten 20 Minuten gehen.