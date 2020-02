IceFighters Leipzig mit Knallerspielen: „Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommt“

„Die Stimmung war natürlich sehr gut nach Sonntag“, bestätigte Cheftrainer Sven Gerike die Eindrücke nach den beiden erfolgreichen Ost-Duellen vom vergangenen Wochenende. Das Tief, das die Exa IceFighters Leipzig noch vor der Spielpause hatten, scheint durch ein Hoch ersetzt worden zu sein. Doch Vorsicht, Konstanz ist das Zauberwort und das können auch Wetterfrösche selten dauerhaft garantieren.

Ähnlich geht es Leipzigs Puckjägern über die Saison gesehen – und so werden die beiden Vergleiche vom aktuellen Wochenende den positiven Trend der letzten Siege auf den Prüfstand stellen. Denn die Herausforderungen beim Herner EV am Freitagabend (20 Uhr) und den Crocodiles Hamburg am Sonntag im Kohlrabizirkus könnten nicht schwerer sein. Acht Spiele vor dem Ende der Hauptrunde sind für den Tabellensechsten Leipzig die Spitzenspiele gegen den Tabellenzweiten und -dritten echte Playoff-Vorbereitungen.

Das sieht auch der Coach so: „Viel intensiver kann so ein Wochenende gar nicht werden. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was in ein paar Wochen auf uns zukommt.“ Rosige Aussichten verspricht der Blick auf den Kader. „Wir sind eigentlich vollzählig, müssen nur auf den gesperrten Moritz Israel verzichten“, gibt Gerike Einblicke. Bleibt die Frage nach der Taktik für die beiden Spitzenspiele: „Den Schwung aus dem letzten Wochenende mitnehmen, den Gegner mit Vollgas bearbeiten, aber kontrolliert im System“, meint der Trainer. Gerike weiß, worauf es bei der Gier auf Big Points, ankommt: „Wir müssen konstant 60 Minuten arbeiten und wach sein, Gas geben und dürfen uns nicht von Emotionen leiten lassen.“

Das Match am Sonntag gegen Hamburg steht trotz der Bedeutung im Zeichen der Freundschaft. Nach dem die IceFighters Fans zahlreich zur Rettung der Hamburger in der letzten Saison beigetragen haben, reisen die Hanseaten um Geschäftsführer Sven Gösch (ehemaliger IceFighters-Coach) mit einem Sonderzug, der 400 Fans mitbringt, an. Deshalb wurde der Spielbeginn am Sonntag auf (17.30 Uhr!) vorverlegt. Aufgrund der hohen Kartennachfrage empfehlen die IceFighters dringend den Vorverkauf zu nutzen.