IceFighters Leipzig mit Punktgewinn bei Overtime-Niederlage in Duisburg

Auf Leipziger Seite hatte Antti Paavilainen die beste Szene. Er war es dann auch, der im zweiten Durchgang seine Farben in Front brachte. Bei einer doppelten Überzahlsituation behielt er kühlen Kopf und der war notwendig. Denn für eine Chance auf Punkte, musste diese Möglichkeit unter den Vorzeichen sitzen. Duisburg rannte wütend an, scheiterte ein ums andere Mal an Glatzel. Als die IceFighters wieder defensiv stabiler wurden, schlug dann doch ein Blueliner ein (Mathias Müller, 38.). Im letzten Durchgang wurden die Strapazen der letzten Wochen mit dem dünnen Kader deutlich. Leipzig lief auf dem letzten Zahnfleisch und rettete einen Punkt. In der Verlängerung war Glatzel dann bei einem Rebound von Kyle Gibbons geschlagen. Am Ende war mehr als der eine wichtige und glückliche Punkt irgendwie nicht drin.