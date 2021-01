IceFighters Leipzig nach Doppelschlag gegen Herford nicht zu bremsen 

Leipzig. Vorzeitiges Geburtstagsgeschenk für Chefcoach Sven Gerike: Das neue Jahr war erst drei Tage jung und die IceFighters Leipzig mussten schon zum zweiten Appell im Januar antreten. Das vierte und letzte Aufeinandertreffen gegen den Herforder EV haben die Eiskämpfer 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) gewonnen. Nachdem Gerike zum Neujahrstag auf nur elf Akteure zurückgreifen konnte, lichtete sich am Sonntagabend das Leipziger Lazarett. Die Eishockeycracks Hannes Albrecht, Florian Eichelkraut, Maximilian Spöttel und Oliver Noack standen wieder auf den Kufen.

Die IceFighters legten einen druckvollen Start in ihren Winterleibchen hin. Topscorer Robin Slanina setzte seinen sechsten Treffer gegen den Lieblingsgegner Herford. Dem 30-Jährigen gelang in der 12. Minute der nächste Schlag (2:0) und sein 12. Saisontor. Doch HEV-Spieler Marius Garten erzielte aus Nahdistanz den Anschlusstreffer.

Die IceFighters Leipzig konnten das Spiel gegen den Herforder EV am Sonntagabend mit 6:2 gewinnen. ©

Das Mitteldrittel dominierten die Hausherren durch eine stärkere Offensive. Die Gerike-Männer bestraften einen Abstimmungsfehler der Gäste eiskalt – Sofiene Bräuner schoss in der 24. Spielminute den Puck an Goalie Ennio Albrecht vorbei ins freie Eck. Kapitän Eichelkraut drückte im Powerplay die Scheibe zum 4:1 über Linie. Dann war Moritz Israel zur Stelle, der nur zwei Minuten später für die Sachsen traf.

Corona-Fälle beim Gegner Hannover

Coach Gerike kann zu seinem 44. Geburtstag am Dienstag auf den Sieg seiner Mannschaft anstoßen. Am Mittwoch müssen die Eiscracks dann im Norden bei den Rostock Piranhas ran. Anbully ist 19:30 Uhr. Das Match wird stattfinden, doch dass der Spielplan nicht in Stein gemeißelt ist, wurde wieder einmal klar. Aufgrund zweier Corona-Fälle im Team der Hannover Indians, wird die Partie gegen die IceFighters kommenden Sonntag sicher nicht stattfinden können.