Icefighters Leipzig: Neue Vorzeichen vor zweitem Derby gegen Saale Bulls Halle

Leipzig. Zwölf Spiele, sieben Niederlagen, nur fünf Siege, nur Platz neun: Der Saisonstart der Saale Bulls Halle ist verpatzt. So überrascht es wenig, dass die Hallenser ihren vor der Saison groß angepriesenen Wunschtrainer Herbert Hohenberger nach kurzer Zeit am Mittwoch wieder vor die Tür setzten. Ein klassisches Missverständnis. Die Bulls erfüllten gleichzeitig ihren Anhängern einen Wunsch, denn der Nachfolger wird der erfolgreiche Vorgänger Ryan Foster. Ob der 45-jährige Austro-Kanadier die Bulls so stark wie im Vorjahr in die Spur bringen kann? Es ist zumindest fraglich, weil der Kader vor der Saison runderneuert wurde.

DURCHKLICKEN: Das ist der Heimsieg der Icefighters gegen die Saale Bulls gewesen Die Icefighters (schwarz) besiegen die Saale Bulls mit 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) Treffern sehr souverän. ©

Die Veränderung auf der Trainerposition will Leipzigs Headcoach Sven Gerike unkommentiert lassen. Er sagt nur so viel: „Es gibt immer zwei Theorien bei der Betrachtung. Mir ist das egal. Es zählt einzig und allein unsere Arbeit. Wir sind noch nicht da, wo ich uns sehe. Also liegt da unser Hauptaugenmerk.“

Da bleibt die Frage, an was die Icefighters arbeiten müssen? „Wir haben offensiv in Hannover nicht so gut stattgefunden. Wir haben dort zu hektische Entscheidungen getroffen. Daran arbeiten wir diese Woche“, so der Coach.

Icefighters wollen Horrorbilanz verbessern

Am Freitag um 20 Uhr treten seine Eiskämpfer im Sparkassen-Eisdom zum einzigen Spiel am Wochenende an und spielen gegen eine wahre Horrorbilanz. Die letzten sechs Derbys an der Saale gingen verloren. Der letzte Sieg, der nur in Overtime gelang, datiert aus Oktober 2016. Der letzte Sieg nach regulärer Spielzeit stammt vom Februar 2015. Da war der neue Leipziger Torwart Patrick Glatzel noch in Diensten der Hallenser, Gerike nicht mal Cheftrainer der Sachsen. „Holla, die Waldfee. Natürlich würde ich gerne mal die drei Punkte entführen. Aber solche Statistiken sind wie die Tabelle nur wichtig für die Presse“, erklärt ein schmunzelnder Gerike, der im Tor seinen Neuzugang starten lassen wird.

Es wird die erste richtige Feuertaufe für den hoch motivierten Patrick Glatzel im Dress der Icefighters – ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte – sein. Der Trainer muss nur auf den gesperrten Erek Virch verzichten und verspricht: „Es zählt nur dieses Spiel. Wir werden uns alle den Arsch aufreißen.“ Und eines steht auch bereits fest: Danach gibt es unabhängig vom Ergebnis frei. „Diese 2 bis 3 Tage bis zum Dienstag haben sie sich nach der bisherigen Saison verdient“, sagt Gerike abschließend. Wer spontan noch Lust auf das 43. mitteldeutsche Derby hat, kann entspannt am Freitag nach Halle reisen. Weder in Halle noch in Leipzig war es bisher ein Kassenschlager. „80 Tickets bringe ich am Freitag nach Halle unverkauft zurück“, verrät der Fanbeauftragte Kevin Jahn. Für echtes Derbyfieber müssen also die Mannschaften auf dem Eis sorgen.

