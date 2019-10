IceFighters Leipzig: Niederlage im Spitzenspiel gegen Herner EV

Leipzig. Es war das erste Brüderduell auf der Bande zwischen Sven Gerike (Leipziger Chefcoach) und Lars Gerike (Co-Trainer Herne). Am Ende unterlagen die IceFighters deutlich dem Tabellenführer mit 3:7 (0:1, 3:2, 0:4) vor gut 1700 Zuschauern. Das Ergebnis täuschte zum Schluss gewaltig, denn die Partie hielt lange das, was sie vorher versprach. Es entwickelte sich ein packendes Duell zweier strukturierter und gefälliger Mannschaften, samt zwei unterhaltsamen Faustkämpfen.

Beide hatten ihre Momente. Im ersten Drittel übernahm zuerst der Spitzenreiter das Zepter und kam zu einigen aussichtsreichen Chancen. Die IceFighters fighteten sich ins Match und bekamen ihrerseits die erste Druckphase. Dieser hielten die Gäste um den starken Björn Linda stand. Eine Strafe gegen Leon Lilik bedeutete den Rückstand. Dennis Thielsch nahm Maß und netzte zur Führung ein. Überhaupt war das Powerplay einer der entscheidenden Unterschiede in diesem Spitzenspiel. In der temporeichen Begegnung blieben die Eiskämpfer an ihrem Gegner immer wieder dran. Erek Virch traf beim einzigen Leipziger Überzahltreffer zum Ausgleich.