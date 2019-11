Icefighters stehen in der Oberliga vor Pflichtaufgaben

Die Kufencracks um Kapitän Florian Eichelkraut können in der Tabelle nach ihrem vergangenen Sechs-Punkte-Wochenende ihre Position festigen. Mehr noch: Es winkt unter Umständen sogar Platz drei, weil am Sonntag mit den Wohnbau Moskitos Essen auch „nur“ der Neuntplatzierte 18 Uhr zum Study-Special (Studenten zahlen fünf Euro für den Stehplatz) im Kohlrabizirkus gastieren wird.

Leipzig. „Das nächste Spiel ist immer das Schwerste“, an diese Floskel von Sepp Herberger gepredigt, hält sich der Cheftrainer der Leipziger Icefighters Sven Gerike. Die Aussage soll warnen, denn am Freitagabend (19.30 Uhr) beim Schlusslicht der Eishockey-Oberliga, dem Krefelder EV, sind die Exa Icefighters haushoher Favorit.

Die Icefighters konnten die erste Begegnung gegen die Krefelder in der Saison 2019/2020 mit 9:2 Toren souverän gewinnen. ©

„Es sind Pflichtaufgaben bei unseren Zielen, da brauchen wir nicht drüber reden“, gibt Sven Gerike klar die Marschroute vor. Er mahnt jedoch an: „Wir müssen in Krefeld fokussiert und bereit sein. Essen hat einen sehr guten Kader beisammen. Wirkliche Laufkundschaften sind diese Gegner also nicht.