Icefighters Leipzig sacken beim Spitzenreiter in Hannover eine 1:7-Packung ein

Starke Startphase der Icefighters

Es war die erste starke Szene der Icefighters, weitere sollten folgen. Einzig im Powerplay bekamen die Fans am Bildschirm eine schwache Darbietung zu sehen. Die Icefighters ließen fast ganze zwei Minuten mit zwei Mann mehr sausen. Im Eishockey das auszulassen, das ist meist am Ende tödlich, und es sollte sich im Spielverlauf bewahrheiten. Die Strafe fast sofort danach, doch Christoph Koziol traf nur den Pfosten. Doch bei numerischer Gleichheit war das Spiel der Sachsen wesentlich stärker. Brett Jaeger verhinderte für den Gastgeber einen höheren Rückstand.

Coach Gerike wird über das dritte Drittel reden müssen

Der fatale Unterschied im Match aus Leipziger Sicht: Die Qualität in Überzahl. Fünf Sekunden vor der zweiten Pause drehte Fedor Kolupaylo die Partie. 2:1 für die Scorpions. Dies setzte sich im letzten Durchgang fort. Die Icefighters wurden in dem Abschnitt beim 0:5 in alle Einzelteile zerlegt. Fünf Powerplay-Gegentore standen am Ende auf der Anzeigetafel, gleich mehrere nach dem gleichen Schema.