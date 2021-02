IceFighters Leipzig sollen gegen Hannover „die mentale Energie hochhalten“

Leipzig. Schon am Dienstag starten die IceFighters Leipzig in die nächste Englische Woche. Im Hammerprogramm hat das Team von Coach Sven Gerike denselben Konkurrenten gleich zweimal in dieser Woche vor der Brust. Beim ersten Aufeinandertreffen mit den Hannover Indians in dieser Saison wollen die Messestädter ihren Abwärtstrend nach drei verlorenen Duellen in Folge beenden. Anzeige

Harter Fight gegen die Indians

Nicht nur die Niederlagen gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Hannover Scorpions stecken den sächsischen Eiskämpfern in den Knochen. Die kampfbetonten Partien hatten einen bitteren Beigeschmack und forderten Verletzte. Der Amerikaner Connor Hannon und Stürmer Oliver Noack laborieren an Blessuren am Bein. Ein MRT im Elisabeth-Krankenhaus soll Klarheit bringen.

Auch die verlorene Sonntagspartie gegen den Tabellenzweiten Tilburg Trappers (3:5) wiegt schwer. Coach Gerike fordert von seinen Kufencracks mehr Stabilität – auch über einen Rückstand hinaus. „Wir wollen die mentale Energie hochhalten. Bis zum nächsten harten Kampf am Dienstag gegen die Hannover Indians“, gibt der 44-Jährige vor. Anbully der Heimpartie im Kohlrabizirkus ist 19 Uhr. Schon am Sonntag steht dann das Rückspiel in der Messestadt gegen das Team von Lenny Soccio an.