IceFighters-Spiel bei den Hannover Scorpions verlegt

Anspruchsvolles Programm

„Wir haben ja ein sehr anspruchsvolles Programm mit den andauernden englischen Wochen. Da es uns am Montag leider nicht möglich ist zu trainieren und wir auch nicht wissen, ob es am Dienstag grundsätzlich besser wird, wollten wir einfach einen Tag gewinnen. Die Wetterverhältnisse sollen sich ja jetzt etwas beruhigen“, erklärt IceFighters -Coach Sven Gerike.

Das Match bei den Hannover Scorpions ist der Auftakt zu fünf sehr anspruchsvollen Tagen der IceFighters. Denn die anstehen drei Matches innerhalb dieser fünf Tage haben es in sich. Am Mittwoch sowie am Freitag geht es zum souveränen Oberliga-Tabellenführer Hannover Scorpions (erst drei Saison-Niederlagen!). Und am Sonntag kommt dann der Tabellenzweite Tilburg Trappers in den heimischen Kohlrabizirkus. „Schwieriger geht es nicht“, sagt Sven Gerike, „und für diese Spiele brauchen wir halbwegs ausgeruhte und trainierte Spieler.“