IceFighters Leipzig starten in ungewisse Spielzeit - Saisonziel lautet "Überleben"

Sie haben vor einem halben Jahr dafür plädiert, die Saison auszusetzen. Jetzt wird gespielt. Sind Sie nun doch ganz froh darüber? Anzeige Sven Gerike: Ich bin immer noch der Meinung, dass wir ein sehr hohes Risiko eingehen. Man muss sieben oder acht Bundesländer in einem Liga-Spielbetrieb unter einen Hut bringen, und mit Holland noch ein anderes Land dazu. Da sehe ich immer noch sehr große Komplikationen. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir wieder trainieren und Eishockey spielen können. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Training Zum ersten Mal seit fast acht Monaten sind die IceFighters wieder im Leipziger Kohlrabizirkus auf dem Eis. Eindrücke aus dem Training. ©

Das wird keine normale Spielzeit, oder? So ist es. Wir wissen bis zu dem Augenblick, wo der Puck reinfliegt, doch gar nicht, ob der Gegner auf dem Eis stehen wird. Es kann ja ein Spieltag sein, wo Spieler positiv getestet werden und die Mannschaft herausgenommen wird. Wir müssen damit leben, dass nichts sicher ist, auch nicht der Spielplan. Anzeige

Wird die Mannschaft regelmäßig auf das Virus getestet? Wir werden das machen. Wir hatten erst gesagt, dass wir Symptome verfolgen. Wir haben unsere Spieler und das Umfeld so gebrieft, dass jeder, der Schnupfen, Husten oder Heiserkeit verspürt, sich sofort meldet, gar nicht ins Stadion kommt und sich testen lassen soll. Wir sind bisher damit ganz gut gefahren. Wenn es Standorte gibt, wo Tests Vorschrift sind (z.B. Halle, d.R.), dann werden wir das machen. Aber es müsste eine einheitliche Regelung geben. Wir spielen nun mal deutschlandweit, da kann es nicht sein, dass jeder das macht, was er für richtig hält.

Was passiert eigentlich, wenn ein Spieler positiv getestet wird? Der kommt sofort in Quarantäne. Normalerweise muss dann die ganze Mannschaft getestet werden. Fallen die Tests negativ aus, geht es weiter.

Und wenn mehrere Spieler positiv getestet werden und die Mannschaft nicht mehr spielfähig ist? Dann werden die anstehenden Spiele abgesagt und sollen nachgeholt werden. Angesichts des sehr engen Terminkalenders kann das natürlich kompliziert werden.

Wer bezahlt die Tests? Wir selbst.

Im Frühjahr hieß es, Spiele ohne Zuschauer sind undenkbar. Jetzt gibt es doch Geisterspiele. Das kleinere Übel? Es wurde gesagt, dass das wirtschaftliche Risiko nicht zu spielen viel größer wäre. Angeblich. Wir haben inzwischen die Zusage, dass wir als Oberliga an dem Rettungstopf beteiligt sein werden, wonach 80 Prozent der entgangenen Zuschauereinnahmen ersetzt werden, bis zu 800.000 Euro pro Jahr. Die DEL sagt, das reicht trotzdem nicht.

Für die IceFighters schon, oder? Wir bekommen keine 800.000 Euro. Man muss nachweisen, welche Einnahmen es wirklich gab. Davon werden 80 Prozent ersetzt. Aber das löst unser finanzielles Problem nicht. Da fehlen halt 20 Prozent. Bei 400.000 Euro Zuschauereinnahmen sind das immerhin 80.000 Euro.

Aber Geisterspiele bedeuten auch weniger Kosten. Stimmt. Aber die Sponsoren sagen, mit null Zuschauern haben wir gar keine Kontaktpunkte. Dann kommen unter Umständen schon mal 40 Prozent weniger. Es gibt kein Catering und kein Merchandising. Egal wie man es dreht und wendet, es ist eine sechsstellige Summe, die nicht erwirtschaftet werden kann.

Alle Spiele werden kostenpflichtig (9,90 Euro pro Match) auf sprade.tv gezeigt. Wie viel versprechen Sie sich von den Streaming-Erlösen? Das wird mit der Qualität der Übertragung zusammenhängen, sicher auch von unserem sportlichen Erfolg. Wir rechnen mit 300 bis 400 Klicks pro Spiel, darauf hoffen wir einfach. Mehr wäre natürlich toll. Aber die Einnahmen aus dem Streaming ersetzen niemals die Verluste, die wir durch den nicht möglichen Kartenverkauf haben.

Das Problem haben alle Vereine? Ja, aber wir tragen ja noch die Kosten der Halle. Die Eishallen, die öffentlich bezuschusst werden oder im städtischen Betrieb sind, denen kann es ja Wurst sein, ob sie Catering haben und öffentliches Eislaufen oder nicht. Die machen einfach Minus. Ob dieses Minus mehr oder weniger groß ist, ist dann auch egal. Aber jede Eishalle, die privat betrieben wird, die vom öffentlichen Lauf lebt und vom Zuschauerverkehr, wie soll die das machen?

Gibt es ein Saisonziel? Überleben.

Gibt es einen Auf- und Abstieg? Daran glaube ich nicht. Man muss sich mal die Situation vorstellen: Du spielst am Wochenende gegen den Ersten und Zweiten der Liga. Und genau an diesem Wochenende hast du drei oder vier Corona-Fälle. Die Spiele können nicht stattfinden und auch nicht nachgeholt werden. Es wird 0:0 gewertet, du gehst also aus beiden Spielen mit null Gegentoren raus. Das ist theoretisch besser als zwei Niederlagen zu kassieren. Und da sprechen wir noch nicht von den Playoffs, wenn nach zwei Spielen plötzlich ein Team wegen Corona nicht spielen darf. Es ist völlig sinnlos, über Auf- und Abstieg zu reden.

Worum geht es dann in dieser Saison? Wir sollten darüber reden, dass wir den Sport erhalten, tolle Spiele abliefern, dass wir den Spaß erhalten und auch den Job für die Spieler.

Glauben Sie, dass alle Vereine die Saison durchstehen? Ich hoffe es.

Wir haben noch gar nicht über die Mannschaft gesprochen… Die ist am Ende nicht mehr das, was wir vor ein paar Wochen gedacht haben. Selbst nach der erfolgten Lizenzerteilung haben uns noch Spieler verlassen. Das war so nicht geplant. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir defensiv und offensiv wieder eine gute Truppe haben. Und das wir den IceFighters-Spirit wieder in der Mannschaft finden werden. Wir werden unangenehm sein für alle Gegner die sich hertrauen und wo wir hinfahren. Wir werden eine gute Rolle spielen.

Die Frage der Spielstätte war in diesem Jahr wieder ein Tanz auf der Rasierklinge. Haben Sie Befürchtungen, dass das ein Dauerzustand wird, dass jedes Jahr bis zur letzten Sekunde um Eis gekämpft werden muss? Eine dauerhafte Lösung wäre schön. Weil alles andere unfassbar viel Kraft und Nerven und Energie und Geld kostet. Es wäre schön, wenn es zeitnah eine zukunftsträchtige Lösung für alle geben würde.