IceFighters Leipzig starten mit Trainer-Quartett durch

Leipzig. Die IceFighters Leipzig machen das Eis wieder unsicher. Das Oberliga-Team von Cheftrainer Sven Gerike startete in die heiße Vorbereitungsphase. Erstmalig nimmt die Crew aus der Messestadt am Nord-Ost-Pokal teil.

Mitstreiter sind nicht weniger namhafte DEL2-Mannschaften wie die Lausitzer Füchse oder die Eispiraten Crimmitschau . Bei Letzteren gastierten die IceFighters am Freitagabend und mussten sich den höherklassig spielenden Westsachsen 2:4 geschlagen geben. Eine knappe Woche zuvor unterlag das Team den Rostock Piranhas 1:4 vor heimischer Kulisse, die endlich wieder im Kohlrabizirkus einheizen durfte. Schon am Sonntag steht die Revanche bei den Raubfischen im Norden an.

Bis zum Saisonstart am 26. September bleibt dem Trainer-Quartett noch Zeit, um die Kufencracks in die Spur zu bringen. Chefcoach Sven Gerike, der in seine siebte Eiszeit an der Pleiße geht, steht ohnehin auf keine One-Man-Show. Seine Doppelfunktion als Geschäftsführer und Trainer lässt das sowieso nicht mehr zu. Weshalb sich der 44-Jährige dreifache Verstärkung und reichlich Erfahrung neben die Bande holte.