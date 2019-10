Icefighters Leipzig stürmen nach 6:1 gegen Erfurt an die Tabellenspitze

Erfurt/Leipzig. Vier Spiele, vier starke Gegner, vier Siege: Die Exa Icefighters schweben auf einer Euphoriewelle. Erst recht nach dem klaren und deutlichen Derbysieg der Leipziger am Freitag gegen die Saale Bulls Halle (6:2). Nach sieben Derbyniederlagen wurde der Bock umgestoßen. Erst recht nach dem ungefährdeten 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)-Erfolg am Sonntag in Erfurt und als Spitzenreiter der Oberliga Nord.

Torwart Hoffmann "Man of the Match"

Torwart Eric Hoffmann ist einer dieser Auftakthelden und ordnet trotzdem alles sehr bescheiden ein: „Aktuell bin ich gut drauf, auch das Training läuft super.“ Auf seine Leistung angesprochen meint er: „Ich bin nie 100 Prozent zufrieden. Da müsste ich auch noch jeden Rebound wegnehmen und besser werden will ja jeder.“ Hoffmann wurde bei der Abstimmung zum „Man of the Match“ hauchdünn von Kapitän Florian Eichelkraut übertrumpft, der drei Treffer erzielte. Ein Kompliment macht der Goalie seinem verletzten Kollegen Patrick Glatzel: „Er nimmt mich ein wenig an die Hand, gibt mir Tipps. Wir sind zwar fast gleich alt, aber er hat schon mehr Erfahrung als ich.“ Genau darin sieht er für den „brutal guten Start“ auch eine Erklärung: „Die Neuzugänge sind bereits gut integriert. Wir haben richtig viel Spaß im Training zusammen und das übertragen wir auch auf die Spiele. Aber wir haben noch mindestens 41 Spiele vor uns und hoffentlich mehr.“

"Wir können jeden schlagen"

Routinier Esbjörn Hofverberg, der für eine Torvorlage gefeiert wurde, ergänzte: „Wer hätte das gegen die starken Teams gedacht vorher. So gut sind wir selten in die Saison gestartet, aber das bedeutet noch gar nichts.“ Ebenso glücklich zeigt sich Stürmer Hubert Berger: „So ein perfekter Saisonstart fühlt sich richtig gut an und ein Derbysieg sowieso. Das Ausmaß und die Ergebnisse habe ich ehrlich gesagt nicht so erwartet, aber natürlich wollen wir gerne so weitermachen. Wir können jeden schlagen.“ Geschäftsführer André Krüll ordnete den Start so ein: „Ich bin sehr, sehr zufrieden. Alles andere wäre ja komisch. Der Saisonstart hätte auch anders verlaufen können bei dem Auftaktprogramm. Wenn es dumm läuft, kannst du aus diesen drei Spielen auch mit 0 Punkten rausgehen.“

Coach Gerike nicht rundum zufrieden

Einen Vorteil hat der Vereinsboss im Vergleich zum Derby-Gegner schnell gefunden: „Wir sind wesentlich eingespielter und haben viel weniger Neuzugänge. Das hilft dir am Anfang der Saison meistens immer.“ Angesprochen auf die Tabellenführung bleibt Krüll auf dem Boden: „Mir geht es nicht um Platz eins, sondern vor allem um die Art und Weise, wie wir spielen. Das waren richtig geile Leistungen. Wir tun gut daran, wenn wir weiter in aller Ruhe unsere Arbeit machen.“ Trainer Sven Gerike war nicht durchweg zufrieden: „Die letzten fünf Minuten im ersten Drittel haben mir gar nicht gefallen. Eric Hoffmann war da zum Glück perfekt zur Stelle.“ Eine unschöne Szene hatte das Derby: Gäste-Kapitän Kai Schmitz provozierte den Leipziger Anhang auf dem Weg zur Strafbank, wurde mit einem Becherwurf empfangen. „Weder sein Ausraster noch die Reaktion einiger Zuschauer sollten passieren. Das gehört nicht in unseren Sport“, verurteilte Gerike die Szene.

Leipziger machen sich das Leben lange selbst schwer

Ein packendes Sonntagsspiel sahen die gut 600 Zuschauer in Thüringen nicht. Kurios der Beginn: Wieder traf Gianluca Balla nach gut zwei Minuten, doch sein Schuss ging durch ein Loch im Netz. Das Spiel lief weiter, die Proteste der Sachsen halfen nichts. In einem ausgeglichenen Drittel führte Leipzig am Ende mit 2:1 durch Tore von Dimitri Komnik und Florian Eichelkraut, der ganze 15 Sekunden nach dem 1:1 die Führung erneut erzielte und jegliche Hoffnungen der Erfurter im Keim ersticken ließ. Erek Virch musste nach einem Check mit einer Spieldauerstrafe raus und fehlt somit in Hamburg. Gerike schmeckte der Abschnitt gar nicht: „Wir haben uns zu sehr das Spiel von Erfurt aufzwingen lassen und haben uns durch unnötige Scheibenverluste das Leben selbst schwer gemacht.“

Mit dem 3:1 von Hannes Albrecht zur Spielmitte, welcher perfekt von Janik Langer bedient wurde, waren die Eiskämpfer endlich besser. „Ab da war es unser Eishockey, was wir gespielt haben“, meinte der Trainer. Im dominanten Schlussabschnitt legten Israel, Berger und Velecky mit drei Treffern nach und besiegelten den nächsten deutlichen Sieg des Tabellenführers. „Es gibt noch einiges zu tun“, erklärte Erfolgscoach Gerike. Schließlich war es wahrlich kein schönes Spiel, aber das ist den Icefighters sicherlich egal, denn Erfolg macht bekanntlich sexy.

