Icefighters Leipzig testen im September gegen die Lausitzer Füchse

Leipzig. Mehr als über zwei Monate sind in der eisfreien Zeit in Leipzig vergangen. Ein wenig mehr als zwei Monate wird es auch noch andauern, bis es wieder merklich kälter im Kohlrabizirkus wird. Was passierte alles bis zur „Halbzeit“ in der Sommerpause der Exa Icefighters Leipzig? Der Eishockey-Oberligist ist nach seiner Premierensaison im Zirkus und der Rückkehr in die Messestadt so weit wie nie mit dem Kader der neuen Spielzeit. Bereits 13 Spieler sind für die Saison 2019/20 an den Verein gebunden, drei gar noch darüber hinaus.

Fast abgeschlossen sind die Planungen der Verantwortlichen in der Abwehr, einem Bereich, dessen Markt an guten Spielern als ziemlich begrenzt gilt und deshalb in der Szene ein heiß umkämpftes Terrain ist. Frühzeitig legten Geschäftsführer André Krüll und Cheftrainer Sven Gerike mit den Verlängerungen während der Saison von Leon Lilik und Erek Virch (zwei Jahre) den Grundstein. Zumal mit Marvin Miethke ein längst in Leipzig sesshaft gewordener Akteur noch einen laufenden Vertrag für die nächste Spielzeit besitzt.

Freude über Neuzugang Pantic

Der vierte Verteidiger im Bunde ist Patrick Raaf-Effertz, über dessen neue Unterschrift der Coach sich sichtlich erfreut zeigt: „Ich kann mich nur wiederholen, Raffi gehört läuferisch und technisch zu den besten Verteidigern der Liga.“ Ein Wermutstropfen war sicherlich der Verlust von Stephan Tramm, der unter Gerike Jahr für Jahr eine prächtige Entwicklung nahm, sodass gegen den Zweitligisten Kassel Huskies keine Chance im „Vertragspoker“ blieb. Anders dagegen sah es bei Alexander Seifert aus, vom ihm trennten sich die Icefighters. Natürlich nicht ohne einen Neuzugang in der Pipeline zu haben: Goran Pantic. „Er hat das Zeug zum Publikumsliebling aufzusteigen. Als ich seine Unterschrift auf dem Tisch hatte, war ich nochmal besonders erfreut“, blickt Vereinsboss Krüll auf dessen Wechsel nach Leipzig. „Er bringt etwas mit, was uns zuletzt gefehlt hat“, ist er sich sicher und meint da sicherlich auch die optische Präsenz, denn der 1,98 Meter große und über 100 Kilo schwere Mann ist schon von der Statur her eine Ansage an die Konkurrenz. Lediglich offen ist noch die Zukunft in der Defensive bei Oldie Esbjörn Hofverberg (48) und Youngster Janik Langer (20).

Auch im Sturm liefen die Planungen weit vor dem Ende der letzten Saison an und schnell wurde das Duo Gerike/Krüll in in Hamburg fündig. Aufs Radar der Entscheidungsträger spielten sich dort Ryan Warttig, Gianluca Balla und Moritz Israel. Während Warttig noch während der laufenden Saison in den Kohlrabizirkus wechselte, klappte dies bei Balla und Israel (für zwei Jahre) erst nach Ende der Spielzeit. Nach allen drei Angreifern hatte Gerike schon in den Jahren zuvor die Fühler ausgestreckt, schließlich passen sie in sein Beuteschema: schnell, technisch versiert und kämpferisch stark. Zum Ende der letzten Saison kehrte auch Publikumsliebling Hannes Albrecht zurück aus dem „Ruhestand“ und verstärkte den Club nochmals erheblich. Zusammen mit dem Kapitän Florian Eichelkraut und Hubert Berger (Vertrag zwei Jahre verlängert) und Top-Scorer Antti Paavilainen (ein Jahr) können die Icefighters offensiv auf einen qualitativ starken Grundstock bauen. Was aus einigen anderen Stürmern des letztjährigen Kaders wird, dürfte die Fans genauso brennend interessieren wie die mögliche Rückkehr von Ian Farrell. Bei Farrells Stippvisite im Dezember versprach Krüll alles für eine Rückholaktion zu tun. Ob er wirklich dieses Ass im Ärmel hat? Bisher lässt er diese Frage unbeantwortet.

Torhütersuche noch nicht beendet

Schließlich gibt es ja noch die Schlüsselposition schlechthin im Eishockey. Eine Saison steht und fällt mit der Torhüterbesetzung. Mit Benedict Roßberg verlängerten die Eiskämpfer nicht, Mark Arnsperger geht zurück nach Crimmitschau. Nur der „Glücksfall“ Eric Hoffmann, der vor zwei Jahren seine spontane Chance eindrucksvoll nutzte, steht bislang unter Vertrag. Gerike verrät schmunzelnd: „Es gab und gibt viele interessante Optionen. Wir haben einen Goalie konkret im Auge.“ Nur den Namen des potenziellen Hoffmann-Kollegen will sich der Coach nicht entlocken lassen. Den Fans macht er jedoch schon mal die neue Saison schmackhaft: „Ich bin mir sicher, wir werden eine bessere Rolle spielen als zuletzt und sehr gut aufgestellt sein.“

News vom Rande der Bande: Die Kooperation mit den Eispiraten Crimmitschau ist beendet. Dafür steht am 8. September schon mal ein Leckerbissen in der Vorbereitung fest. Die Lausitzer Füchse aus der DEL2 geben den Leipziger Kufencracks einen kleinen Vorgeschmack auf das mittelfristige Ziel: Zweite Liga!

