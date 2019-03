Icefighters Leipzig treffen in Pre-Playoffs auf Füchse Duisburg

Einer der dabei war und ein Garant mit zwei zu Null-Spielen war, steht morgen Abend (20 Uhr im Kohlrabizirkus) ausgerechnet im Tor der Füchse: Sebastian Staudt. Im Jahr 2016 der Coup mit den Sachsen, vor zwei Jahren warf er sie raus mit Essen, gleiches will ihm erneut gelingen – jetzt eben mit den Füchsen. „Ich glaube an den Eishockey-Gott“, schmunzelt Staudt, „ich komme gerne nach Leipzig und hatte da meine längste und schönste Zeit. Er muss das wohl wissen.“ Natürlich werden solche Gedanken morgen Abend in seinem Kopf ausgeblendet. An den historischen Aufhänger denkt er persönlich nicht so sehr, aber er gibt zu: „In der Kabine ist 2016 schon ein Thema. Vor allem als Motivation, um es in diesem Jahr besser zu machen.“