Trotz Corona-Fall im Team: Torhüter-Duo der IceFighters Leipzig in Topform 

Leipzig. Eine fast unglaubliche Serie von acht Siegen ohne Niederlage haben die IceFighters zuletzt hingelegt. Und es könnte, ja soll am liebsten so weitergehen. Eigentlich schon am Freitag in Hamburg. Doch das Spiel wurde wegen eines positiven Corona-Falls im Team der Leipziger auf den 15. Januar 2021 verschoben. Am Freitag wird das Team der Icefighters komplett getestet. In der Hoffnung auf keine weiteren positiven Fälle soll am Sonntag (19 Uhr) in Rostock gespielt werden. Und auch am Dienstag (19.30 Uhr), wenn Tabellenführer Hannover Scorpions in den Kohlrabizirkus kommt. Das Match war eigentlich für den 21. März geplant, wird aber vorverlegt. „Das wird schon schwer, aber nichts ist unmöglich", sagt Leipzigs Goalie Eric Hoffmann zu den bevorstehenden Augaben.

Hoffmanns Erzählung vom Eishockey

Hoffmann steht aktuell besonders im Fokus. Denn nicht wenige Beobachter sind der Meinung: Der momentane Höhenflug der IceFighters hat auch mit starken Torhüterleistungen zu tun! Da sagen die Zahlen erstaunliches. Nicht Patrick Glatzel, 27, der erfahrenere der beiden IceFighters-Keeper, liegt in der internen Tabelle vorn. Es führt Eric Hoffmann, 23, der in sieben Spielen 90,1 Prozent der Schüsse parierte und im Schnitt 2,60 Tore pro Match kassierte. Glatzel kommt in seinen fünf Partien auf 84,8 Prozent abgewehrter Schüsse und 3,77 Gegentore pro Match.

Hoffmanns Geschichte ist ungewöhnlich. In Schönheide wurde er auf dem Eis ausgebildet. „Klar habe ich als Kind davon geträumt, Eishockey-Profi zu werden“, erzählt er. Doch von dem Gedanken hat er sich verabschiedet, als er es erst in Crimmitschau und dann bei den Dresdner Eislöwen nicht in die Kader der DEL2-Teams schaffte. 2017 kam er zum Studium (Sportwissenschaft) nach Leipzig, spielte parallel noch für das Reserveteam Dresdens in der vierten Liga. Er fragte bei den IceFighters an, ob er „ein bisschen mittrainieren“ kann, um sich fit zu halten. Leipzigs Coach Sven Gerike erkannte bald, dass der junge Torhüter für „nur mittrainieren“ zu gut ist, also bekam einen Vertrag.

„Die aktuelle Form entscheidet“

Und Hoffmann war zur Stelle, wenn die gestandenen Torhüter Benedict Roßberg oder später Mark Arnsperger unpässlich waren. Eric Hoffmann verbesserte sich von Jahr, wurde bald unentbehrlich. „Er ist ein richtig guter Torhüter, der einen richtig guten Job macht“, urteilt Gerike, Hoffmann sei eine „Riesenstütze“. Zur Nummer 1 seines Teams will der Trainer ihn jedoch nicht erklären. „Das gibt’s bei uns nicht, beide Torhüter sind auf Augenhöhe.“



Das sieht Eric Hoffmann ganz genau so. „Es gibt bei uns keine Nummer 1, das war auch im letzten Jahr schon so. Ich finde die Konstellation gut. Die aktuelle Form entscheidet. Am Ende wird es so sein, dass wir über die ganze Saison gesehen etwa die gleichen Spielanteile haben“, sagt er, und das gefalle ihm.

Hoffmann in Hochform

Einen Konkurrenzkampf unter den Torhütern, der in vielen Teams üblich ist, gebe es zwischen ihm und Patrick Glatzel nicht. Im Gegenteil. „Wir verstehen uns super, unternehmen auch in der Freizeit viel zusammen“, erzählt Hoffmann. „Und wir freuen uns ehrlich, wenn der andere ein super Spiel gemacht hat.“ Wie beim 4:0-Sieg der IceFighters in Halle – mit Eric Hoffmann im Tor der Leipziger. „Ein Derbysieg ist natürlich etwas Besonderes, dann auch noch in Halle und mit einem Shutout, was für uns Torhüter immer speziell ist.“

Mit diesem legendären Sieg und einem Hoffmann in Hochform starteten die IceFighters ihre Serie. „Über 90 Prozent abgewehrter Schüsse sind schon eine sehr gute Marke“, sagt der Torhüter, fügt aber brav an: „Es geht ja nicht nur um mich. Wir haben uns in der Defensive generell stark verbessert.“