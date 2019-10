Icefighters Leipzig unterliegen in Duisburg mit 4:5

Duisburg/Leipzig. Wie gewonnen – so zerronnen. Die Exa Icefighters Leipzig haben nach ihrem Traumstart (vier Spiele, vier Siege) die Seuche am Schläger. Am Freitagabend kassierten die Sachsen beim 4:5 (1:3, 1:2, 2:0) in Duisburg die dritte Niederlage am Stück. Dabei sah alles zu Beginn noch so gut aus. In einem der ersten Wechsel legte Routinier Esbjörn Hofverberg seinem Kollegen Ryan Warrtig auf und dieser netzte zur Führung der Icefighters ein. Doch dieses Tor in der ersten Minute weckte eher die Gastgeber auf. Im ersten Überzahlspiel der Leipziger glichen die Füchse Duisburg bei numerischer Unterlegenheit mit einem Konter aus (4.). Dieser Treffer von Spelleken war merklich ein Schlag in die Magengrube. Die Eiskämpfer spielten teilweise vogelwild und ließen ihren Gegenspielern viel zu viele Freiräume. Bastian Schirmacher und Pavel Pisarik belohnten die Leistung der Gastgeber mit der 3:1-Pausenführung.