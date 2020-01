IceFighters Leipzig verlieren gegen Schlusslicht Krefeld

Leipzig. Der mentale Tiefpunkt der Saison ist erreicht: Die Exa IceFighters Leipzig unterlagen am Sonntag dem abgeschlagenen Schlusslicht Krefeld 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) und haben fest eingeplante Punkte verloren, die im Kampf um die vorderen Plätze so wichtig gewesen wären.

„Die Pause und die freien Tagen kommen zur rechten Zeit“

Den Fans riss der Geduldsfaden: „So ein Tor, das kann doch nicht so schwer sein. So ein Tor, das müsst ihr schießen.“ Die Gastgeber rannten an. Gerike nahm Goalie Eric Hoffmann zeitig raus, es sollte zunächst helfen. Damian Schneider fälschte einen Fernschuss von Florian Eichelkraut ab – Neuzugang Alexander Zille konnte einen Assist verbuchen. Das 2:3 sollte bei allem, was die IceFighters noch nach vorne warfen, dennoch der Endstand sein. Gerike: „Die Pause und die freien Tagen kommen zur rechten Zeit. Die brauchen die Jungs jetzt einfach, um gesund und fit zu werden.“ Martin Bergau