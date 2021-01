IceFighters Leipzig verlieren Knallerduell gegen die Saale Bulls Halle mit 0:4

Leipzig. Beim mitteldeutschen Derbykracher zwischen den Exa IceFighters Leipzig und den Saale Bulls Halle würde normalerweise das Hallendach abheben. Doch die Eiscracks mussten am Sonntag das erste Heimderby des Jahres wie derzeit alle Partien vor einer Geisterkulisse absolvieren.

Scheibe will nicht über die Linie

Headcoach Sven Gerike und Co-Trainer Roberto Pohle standen am Sonntagabend das erste Mal gemeinsam an der Bande, beide hatten die volle Kapelle auf dem Eis. Doch die Bullenherde überrannte die Sachsen förmlich, die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und entführten mit 4:0 Toren die drei Punkte nach Halle. In der Statistik der Torschüsse hatten die Gastgeber 29:19 die Nase vorn, doch dafür konnten sie sich keinen Blumentopf kaufen.