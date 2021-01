IceFighters Leipzig verpflichten Fabio Frick aus Rostock

Der 22-Jährige wurde in Freiburg geboren und ausgebildet. Von Freiburg wechselte der Linksschütze dann im Nachwuchsbereich per Förderlizenz nach Schwenningen. In Freiburg durfte er dann ein paar Spiele DEL2-Luft schnuppern, bevor er nach Essen in die Oberliga Nord ging. Nach zwei Spielzeiten bei den Moskitos zog es Fabio zum Anfang dieser Saison nach Rostock. Hier kam der junge Verteidiger aber nie ganz an. Dabei lief es sportlich gar nicht so schlecht. Immerhin konnte er in 12 Spielen ein Tor und fünf Vorlagen bei nur zwei Strafminuten verbuchen. Das ist ein guter Wert für einen Verteidiger. Trotzdem einigten sich beide Seiten auf die Vertragsauflösung.