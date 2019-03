Icefighters Leipzig verpflichten Hamburger Gianluca Balla für die neue Saison

Leipzig. Diesen Transfer wollten die Sachsen ursprünglich noch in der abgelaufenen Saison verkünden. Doch die insolventen Crocodiles Hamburg ließen aus chronischem Spielermangel den Akteur nicht ziehen. Geschäftsführer André Krüll versprach: „Dann hole ich ihn mir für die nächste Saison.“ Gesagt – getan: Stürmer Gianluca Balla ist der erste Neuzugang der Exa Icefighters Leipzig , er wechselt von der Alster an die Pleiße und soll vor allem die schwächelnde Offensive beleben.

„Ein bisschen enttäuscht war ich schon, dass ich nicht früher gehen durfte. Denn die sportliche Perspektive fehlte ja wegen der Insolvenz. Aber ich habe mich in Hamburg sehr wohl gefühlt“, sagt der gebürtige Hansestädter, der in dieser Saison 16 Tore und 24 Assists auf das Scoreboard brachte und auch Leipzig mit zwei Treffern ärgerte. Für einen 21-Jährigen sind das sehr beachtliche Werte. Mit 19 Jahren legte er eine ähnliche Saison für Timmendorf aufs Eis. Prompt bekam er die Belohnung und wurde zum „Rookie des Jahres“ gekürt. Seither war Sven Gerike auf das Talent scharf. Der IFL-Cheftrainer verrät: „Leider hat er sich im Sommer 2017 auch wegen seiner Berufsausbildung entschieden, im Norden zu bleiben.“ Doch wen Gerike einmal im Auge hat, den behält er im Auge, auch wenn Balla zwischenzeitlich verletzt war. Gerikes Ansprüche an den neuen Schützling: „Läuferisch und technisch gehört er zu den besseren Spielern seiner Generation. Er passt mit seinen Stärken gut in unsere Mannschaft. Ich erwarte, dass er bei uns den nächsten Schritt geht.“